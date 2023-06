Mehrere Brände in Burgau: Menschen müssen über Leitern gerettet werden

Die Feuerwehr war in der Sonntagnacht stark gefordert. 130 Kräfte und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Es ist die Rede von vorsätzlicher Brandlegung.

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war eine unruhige für die Feuerwehrkräfte in Burgau. Gleich mehrere Brände mussten bekämpft werden. Mehrere Personen mussten aus einem Gebäude über Feuerwehrleitern gerettet werden.

Am frühen Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Burgau gegen 2.30 Uhr zu einem Brand an einem Gebäude in die Stadtstraße gerufen. Dort stand zwischen der alten Stadtwirtschaft und einem Wohngebäude ein Fahrradanhänger in Flammen, den die Kräfte rasch löschen konnten. Dies führte dazu, dass sich binnen Minuten rund 30 teils deutlich alkoholisierte Gäste der Gaststätte auf der Straße befanden und es zu einem Tumult kam, wie Feuerwehrkräfte berichteten.

Aus einem Gebäude mussten Personen über Leitern gerettet werden. Foto: Mario Obeser

Brände in Burgau: Aus einem Haus dringt dichter Rauch

Nur kurz darauf mussten zwei Fahrzeuge der örtlichen Wehr zu einem weiteren Brand in die Mühlstraße ausrücken, wo eine Palette hinter einem Gebäude an einem Auto brannte. Hans-Peter Merz, Erster Kommandant der Feuerwehr Burgau, befürchtete noch weitere Einsatzstellen und schickte vorsorglich das Löschfahrzeug, mit dem der Brand in der Mühlstraße gelöscht wurde, ans Feuerwehrhaus in Bereitstellung. Doch den Rückweg schaffte das Einsatzfahrzeug gar nicht. In der Straße Schmidberg wurde der Brand unter anderem einer Kühlzelle einer Gaststätte mitgeteilt.

Gleichzeitig drang aus einem Gebäude, das aktuell in der Umbauphase zu einem Wohnhaus ist und sich in unmittelbarer Nähe zum vorangegangenen Brand befindet, dichter Rauch. Mehrere Personen des Gebäudes mussten aus dem zweiten Stock über Steck- und Feuerwehrleitern gerettet werden, da sie sich aufgrund der starken Verrauchung nicht mehr selbst in Sicherheit bringen konnten. Unter den Geretteten befand sich auch eine Schwangere. Zwischenzeitlich wurden großzügig weitere Feuerwehren nachalarmiert zur Bewältigung des Einsatzes und falls es zu weiteren Einsatzstellen kommen sollte.

Weitere Feuerwehren wurden großzügig nachalarmiert

Während die gesamte Feuerwehr Burgau auf den Beinen war, wurden die Feuerwehren Ober- und Unterknöringen, Scheppach, Mindelaltheim, Großanhausen, Röfingen, Limbach, Günzburg mit ihrer Drehleiter und die Kreisbrandinspektion Günzburg nachbeordert. Diese waren teilweise im Einsatz oder befanden sich in Bereitstellung. Auch der Rettungsdienst war stark vertreten. Neben dem Einsatzleiter Rettungsdienst waren ein Notarztfahrzeug des BRK Weißenhorn, der ZNA, der zusätzliche Notarzt des BRK Günzburg und Rettungswagen des BRK Jettingen, Krumbach, des Hintergrunddienst BRK Günzburg und der Paramedic aus Kirchheim vor Ort. Eine Person wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es befanden sich etwa 130 Rettungsdienst- und Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Da in mindestens zwei der Brände von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden muss, waren mehrere zivile Polizeifahrzeuge im Einsatz, die an einzelnen Einsatzstellen ermittelten und auch im gesamten Umfeld im Einsatz waren. Unterstützt wurden sie aus der Luft von einem Polizeihubschrauber.