Mit Drogen, gefälschtem Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Ein heute 45-Jähriger wird auf der A8 bei Burgau erwischt und kommt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Nun wurde gegen ihn verhandelt.

Bei der Kontrolle eines heute 45-jährigen türkischen Staatsangehörigen, geboren im Saarland, hat die Polizei im vergangenen Jahr auf der A8 bei Burgau nicht allein festgestellt, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Sie fanden zudem 0,1 Gramm Heroin und 0,4 Gramm Kokain im Wagen, an dem gefälschte französische Kennzeichen angebracht waren - ein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand somit auch nicht. Der Mann kam wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Nun wurde gegen ihn am Amtsgericht Memmingen verhandelt.

Nach Auskunft von Gerichtssprecher Nicolai Braun befanden sich die Drogen auf der Rückbank und im Handschuhfach. Der Mann war vorbestraft und stand zum Zeitpunkt der Kontrolle unter offener Bewährung - nachdem er bereits ohne Fahrerlaubnis erwischt und deshalb verurteilt worden war. Nun wurde er zu fünf Monaten Haft verurteilt, konnte das Gericht aber als freier Mann verlassen, weil er bereits fünf Monate in U-Haft gesessen hatte. Zudem wurde verfügt, dass ihm ein Jahr lang kein Führerschein ausgestellt werden darf.

Drogen ließen sich nicht mehr zuordnen

Das Auto wurde seinem Mitfahrer zugeordnet. Wem die Drogen gehörten, ließ sich allerdings nicht feststellen: Der Angeklagte widersprach, dass sie seine seien, und beschuldigte den anderen Mann. (cki)