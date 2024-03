Burgau, Memmingen

So lautet das Urteil gegen den Brandstifter aus Burgau

Mehrere Brände musste die Feuerwehr in einer Juninacht in der Burgauer Innenstadt löschen. Da es auch in einem Wohnhaus brannte, wurden die Bewohner über Leitern gerettet.

Plus Der angeklagte ehemalige Feuerwehrmann gesteht am letzten Prozesstag in Memmingen. Was ihn dazu gebracht hat, jetzt über die Nacht der Brandserie zu sprechen.

Von Sophia Huber

Es wurde noch einmal emotional am dritten Prozesstag der Brandserie in Burgau im Sitzungssaal 130 des Amtsgerichts Memmingen: Unter Tränen schildert eine junge Frau, wie sie in der Nacht des 18. Juni 2023 versucht hat, sich von der Wohnung im Dachgeschoss, durch den dichten Rauch den langen Gang entlang und dann hinunter durch das Treppenhaus zu tasten. Unten angekommen, stolperte sie über einen Feuerwehrschlauch, fiel einem Feuerwehrmann in die Arme, der sie vollends hinaustrug. Für etwa einen Monat hatte sie körperliche Beschwerden aufgrund der Rauchgasvergiftung, berichtet sie dem Vorsitzenden Richter Nicolai Braun auf Nachfrage. Bis heute habe sie Schlafprobleme, bekomme Panik, sobald sie Sirenen hört.

Das Feuer im Keller hat ein ebenfalls ehemaliger Bewohner des Mehrfamilienhauses gelegt, wie dieser am Montagvormittag durch eine Erklärung seiner Verteidiger Tino Brückner und Bernd Janich gesteht. Es ist eine überraschende Wendung im Prozess – bis dato hat der 24-jährige Angeklagte, der selbst Mitglied bei der Feuerwehr Burgau war, zu den Tatvorwürfen geschwiegen. Die Schilderungen der Zeuginnen und Zeugen im Rahmen der Beweisaufnahme in der vergangenen Woche hätten dazu geführt, dass seinem Mandanten wieder einiges bewusst geworden sei, so Verteidiger Janich. Es hätte zu einem "Wiederaufflammen" des 18. Juni geführt. Der 24-Jährige sei in dieser Nacht des Storchenfestes alkoholisiert gewesen, "dazu kam, dass er eine Frustration erleben musste" und von Freunden sitzen gelassen wurde. Der Angeklagte räume die Taten vollumfänglich ein und wolle dafür gerade stehen. Die Aussagen der Geschädigten hätten ihn emotional sehr mitgenommen, er habe das nie gewollt.

