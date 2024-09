Mit dem Mähtraktor umgekippt

Ein junger Mann wird bei einem Unfall während dem Mähen leicht verletzt. Am Donnerstagmorgen, gegen 8.45 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Burgau zu einem Einsatz in Burgau gerufen. Wie die Polizei mitteilt, mähte ein 20-jähriger Mitarbeiter der Straßenmeisterei an der Staatsstraße 2510 zwischen Unterknöringen und Limbach, am sogenannten ,,Eichenberg‘‘ die Fläche neben der Straße. Da die Stelle relativ steil war, mähte er den Abhang mit einem Hangschlepper, einem kleinen Traktor mit Überdachung zum speziellen Mähen von steilen Flächen. Das Fahrzeug geriet, so die Polizei, vermutlich aufgrund des feuchten Untergrundes ins Rutschen und kippte um. Dabei stürzte der Mähtraktor mit dem Dach auf die Fahrbahn der Staatsstraße 2510, wobei sich der 20-Jährige durch Glassplitter leicht verletzte. Die Absicherung der Unfallstelle übernahm, laut Polizeiangaben, die Feuerwehr Burgau und Unterknöringen. Der Sachschaden an dem Hangschlepper betrug in etwa 30.000 Euro. (AZ)