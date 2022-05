Burgau

vor 17 Min.

Mit der Musik von Simon & Garfunkel kommt in Burgau Nostalgie auf

Plus Mit zweijähriger Verzögerung kommt die Revival-Band nach Burgau in die Kapuzinerhalle. Der Sound lässt das gesetztere Publikum wieder jung werden.

Von Wolfgang Kahler

Die Stimmung kam erst mit etwas Verzögerung so richtig in Schwung. Aber dann zog die pure Nostalgie in die Kapuzinerhalle ein, und nach der Pause tanzten sogar mehrere weibliche Fans zur grandiosen Musik des legendären Duos Simon & Garfunkel. Die Revival-Band versetzte die Zuhörer mit ihrem einmaligen Sound zurück in eine Zeit von Woodstock und Flower-Power. Mit zweijähriger Verzögerung wegen der Corona-Pandemie konnten die vier Musiker jetzt endlich ihr Gastspiel durchziehen.

