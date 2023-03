Burgau

vor 48 Min.

Mit gestohlenen Kreditkartendaten eingekauft

Unbekannte haben mithilfe von Daten einer Kreditkarte in mehreren Supermärkten in Frankfurt eingekauft. Die eigentliche Karteninhaberin wohnt in Burgau.

Ein Mann hat bei der Polizeiinspektion in Burgau Anzeige erstattet. Laut Polizeibericht hatte er bei der Durchsicht der Kreditkartenabrechnung festgestellt, dass vom Konto seiner Frau Zahlungen geleistet wurden, die von ihr nicht autorisiert worden waren. Es stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter mit den Daten der Kreditkarte eine Dublette, eine sogenannte digitale Kreditkarte, herstellten und mit dieser in Frankfurt am Main in mehreren Supermärkten eingekauft hatten. Der Schaden dabei beträgt knapp 500 Euro. Die Polizei Burgau hat in diesem Fall Ermittlungen zusammen mit den Beamten in Frankfurt aufgenommen. (AZ)

