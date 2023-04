Burgau

Mit Karl Kempter aus dunklen Nächten zum erlösenden Licht

Karl Jenkins "Mass of Peace" – am Sonntag zusätzlich visuell durch die Profitänzerin Tatjana Chebotar inszeniert.

Plus Karl Kempters "Oratorium für den heiligen Charfreitag" erlebte am Sonntag eine Wiederaufführung. Eine Tänzerin begleitete Karl Jenkins' "Mass for Peace".

"Dunkelheit und Licht gehören zusammen. Dem einen folgt das andere." – Gedanken, mit denen sich Burgaus evangelische Pfarrerin Tina Griffith an die Besucherinnen und Besucher gewandt hatte. "Dunkle Nacht – Heller Tag", so heißt auch das Konzertprojekt – am Palmsonntag wurde nach mehr als einem Jahrhundert das "Oratorium zum heiligen Charfreitag" des Limbacher Komponisten und Augsburger Domkapellmeisters in der evangelischen Christuskirche in Burgau wiederaufgeführt.

Mit dem Konzertabend bringen Karl-Kempter-Chor und Karl-Kempter-Orchester unter der Leitung von Musikdirektor Bernhard Löffler nach dem Erfolg des im Dezember 2022 in der Burgauer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt aufgeführten Oratoriums "Die Hirten von Bethlehem" an diesem Sonntag ein weiteres den Zuhörerinnen und Zuhören dar. Gesangssolistinnen und -solisten sind Ingrid Fraunholz (Sopran), Agnes Schmauder (Alt), Robert Tilsen und Takao Aoyagi (Tenor) sowie Michael Burow-Geier und Jaemin Song (Bass). Die evangelische Christuskirche ist voll besetzt – ein Zeichen für die Bedeutung des Komponisten Karl Kempter und seiner Werke.

