Mit Messer verletzt: Streit unter Männern artet in Burgau aus

In Burgau wird bei einem Streit unter fünf Männern einer mit einem Messer verletzt. Die Polizei erteilt Platzverweise und ermittelt nun wegen zweier Delikte.

Zu einem handfesten Streit kam es am Montagabend gegen 21 Uhr in der Wallensteinstraße in Burgau. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hielt sich ein 24-jähriger Mann in Abwesenheit der Inhaberin unberechtigt in deren Wohnung auf. Als sie dies mitbekam, informierte sie einen Bekannten. Dieser wiederum organisierte drei seiner Freunde. Zu viert zogen sie vor die Wohnung der Frau und forderten deren Bekannten zum Verlassen auf. Da sich dieser weigerte, kam es zu einem Streit und einer Rangelei an der Wohnungstüre.

Bei Streit in Burgauer Wallensteinstraße mit Messer am Bein verletzt

In deren Verlauf schlug das Quartett mit Fäusten und diversen Metallteilen eines Kleinkraftrades, wie einer Felge und vermutlich einem Auspuff, auf den 24-Jährigen ein. Dieser wehrte sich, indem er einen der Kontrahenten mit einem Messer in die Wade stach. Bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Polizeistreifen hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Der an der Wade verletzte Mann wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann, der nicht aus der Wohnung wollte, wurde durch einen Schlag in den Rücken leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt. Zudem ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen alle beteiligten Personen. (AZ)