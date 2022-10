Burgau

vor 17 Min.

Mit Scarabeus geht eine "ganz große Ära" in Burgau zu Ende

An zwei Abenden trat die Band Scarabeus ein letztes Mal in der Burgauer Kapuziner-Halle auf.

Plus Die Band Scarabeus war eine Legende. Am Wochenende hat sie sich verabschiedet – und ein letztes Mal ihre Fans in der Burgauer Kapuziner-Halle begeistert.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Die Konzerte sind seit Langem ausverkauft. The Last Date – der letzte Auftritt. Ein allerletztes Mal steht Scarabeus nach mehr als 50 Jahren noch einmal auf der Bühne: Wolfgang Preuss, Leadsänger der Band und Bassist, Gitarrist Gustav Trieglaff, bekannt für seine schnellen und melodiösen Soli, Peter Saumweber und sein präziser, harter Sound an den Drums, Heinz Aubele am Saxofon und an den Congas und Keyboarder Markus Schmid mit seiner unverwechselbaren "Hammond". "Der Abschluss einer ganz großen Ära", wendet sich Burgaus Kulturamtsleiter Stefan Siemons an das Publikum. Die Gedanken aber sind auch bei Joe Kehrle, Rhythmusgitarrist und Gründer der Band, der Anfang des Jahres verstorben ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen