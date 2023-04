Mittelschulchor tritt in den Arenen in Ulm und München auf

Der Chor der Mittelschule Burgau mischt beim Musical Martin Luther King in der Ratiopharm Arena mit. Der zweite Auftritt folgt im Juni in der Olympiahalle.

Der Schulchor der Mittelschule Burgau bereitet sich derzeit auf zwei Großereignisse vor. Zunächst steht der Auftritt in der Ratiopharm-Arena am 22. April an. Das Musical Martin Luther King erzählt die Geschichte des Baptistenpastors und Friedensnobelpreisträgers in einer professionellen und mitreißenden Show mit Musical-Darstellern, einem Live-Orchester und einem Chor von mehr als 1250 Menschen. Der zweite Auftritt ist im Juni in München geplant.

Als eine der wenigen jugendlichen Teilnehmer sei es anfangs nicht ganz leicht gewesen, die 100-seitige, mehrstimmige, professionelle Partitur zu lesen, teilt Fachlehrerin Elvira Foitl mit. Die über 20 Lieder zu singen und die vorgeschriebene Choreographie zu üben sei dank der mitreißenden Melodien gut gelungen. An zwei Regionalproben-Tagen in Leipheim und Ulm konnten die Schülerinnen und Schüler bereits ihr Erlerntes mit professionellen Chorleitern verbessern. Die Vorfreude auf das Megachorevent sei groß, so Foitl. Für den Abend können nur noch wenige Restkarten gebucht werden.

Mehr als 3000 Kinder und Jugendliche sind für das Kinderkonzert in München angemeldet

Getoppt wird die Anzahl der Chorteilnehmer noch beim Kinderkonzert 6k-United in München am 19. Juni. Momentan sind bereits mehr als 3000 Kinder und Jugendliche in der Olympia-Halle angemeldet, um zusammen ein Konzert zu geben. Hier wird der Mittelschulchor zu den „Großen“ gehören und die Grundschüler unterstützen.

Die beiden Großevents sind laut Schule eine einmalige Sache in diesem Schuljahr. Normalerweise bringt sich der Chor bei schulinternen Events wie Schulversammlungen, Gottesdiensten und Abschlussfeiern ein oder produziert selbst ein Musical, das dann in der Aula vor Publikum aufgeführt wird. (AZ)