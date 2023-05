Burgau

Mixtape rockt zum Finale des Kultursommers den Burgauer Schlosshof

Plus Mit der „Forever-Young-Rocknacht“ geht der 8. Burgauer Kultursommer am „Rockigen Freitag“ zu Ende. Einen „Special Guest“ gab es ebenfalls.

Klassik am Mittwoch in der Kapuziner-Halle, dann Vatertag und ein Tag für die Familie am Donnerstag bei herbstlichen Frühlingstemperaturen im Schlosshof: Show und Luftballonfiguren mit Tobi van Deisner, Volkstanz und Tanzworkshop mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein „Untermindeltaler“ und Biergartenstimmung mit den Jettinger Wirtshausmusikanten – fehlte nur noch der „Rockige Freitag“.

Rockiger Freitag im vollen Schlosshof mit der Band Mixtape: Mit der "Forever-Young-Nacht" ging der 8. Burgauer Kultursommer zu Ende. Foto: Peter Wieser

T-Shirt oder Winterjacke? „Es gibt kein falsches Wetter, nur die richtige Musik.“ Hermann Skibbe hatte recht, als er sich an das immer größer werdende Publikum in dem nur wenige Zeit später vollen Schlosshof wandte. Ein bisschen älter scheint es vielleicht geworden zu sein, wie vielleicht auch die Musik. Es ist ja auch der „Rockige Freitag“, eine „Forever-Young-Rocknacht“ mit der Band Mixtape und Rocksongs aus den 1970ern und 80ern, die Geschichte geschrieben haben und die jeder kennt – oder kennen sollte.

