Modellflug-Club Burgau erhält jetzt doch Zuschuss für Mähroboter

Plus Wegen ökologischer Bedenken wollte der Burgauer Kulturausschuss zunächst keinen Mähroboter für den Modellflug-Club mitfinanzieren. Warum er umentschieden hat.

Der Antrag des Modellflug-Clubs Burgau, den Kauf von zwei Mährobotern zu bezuschussen, hatte der Kulturausschuss des Stadtrats im Oktober mehrheitlich abgelehnt - aus ökologischen Gründen. Außerdem gebe es günstigere Mähgeräte, als fast 8000 Euro auszugeben. Nun hat sich das Gremium erneut mit dem Antrag befasst, nachdem der Vereinsvorsitzende in einem Schreiben die Situation detaillierter dargestellt hatte.