Motorradfahrer stürzt am Kreisverkehr bei Burgau

Weil ein Tier über die Fahrbahn lief, bremste der Motorradfahrer. Dabei geriet seine Maschine ins Schleudern und er stürzte.

Am Kreisverkehr bei der Burgauer Pyrolyse ist ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich Verletzungen zugezogen. Als dieser am Dienstagabend von Burgau kam, querte nach Angaben des Fahrers ein Tier die Fahrbahn kurz vor dem Kreisverkehr. Der Fahrer bremste daraufhin seine Maschine stark ab, jedoch blockierten die Räder und die Maschine geriet ins Schleudern. Der Mann stürzte auf der Verkehrsinsel zu Boden und wurde leicht verletzt. Dennoch konnte er eigenständig und ohne Hilfe eines Rettungswagens ins Krankenhaus gehen, wie die Polizei Burgau berichtet. Allerdings sei das Motorrad nicht mehr fahrtauglich gewesen, weshalb es abgeschleppt werden musste. Der an der Maschine entstandene Schaden belief sich laut Polizei auf eine Höhe von 8000 Euro. (AZ)