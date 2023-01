Motorroller aus Carport in Burgau gestohlen

Ein weißer Vesparoller ist in Burgau gestohlen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen des Diebstahls.

Der Besitzer eines Motorrollers traute seinen Augen nicht, als er auf sein Gefährt steigen wollte. Es war nämlich spurlos verschwunden. Wie die Polizei in Burgau verlauten ließ, wurde dessen weißer Vesparoller im Zeitraum vom 16. bis zum 30. Januar aus einem Carport in der Remsharter Straße in Burgau gestohlen.

Die Polizei in Burgau sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilte, war der Motorroller mit einem Lenkradschloss gesichert und hatte einen Zeitwert von rund 2000 Euro. Die Polizei in Burgau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)