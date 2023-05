Mozart verzaubert das Publikum in der Burgauer Kapuziner-Halle

Internationale Spitzenmusiker brillierten beim Auftakt des 8. Burgauer Kultursommers. Vater und Tochter ließen zu Beginn mit Opern-Auszügen Mozarts die Herzen höher schlagen.

In Burgau hat der Sommer begonnen, jedenfalls kulturell, nicht im Juli, sondern bereits jetzt im nasskalten Frühling. Mit einem Mozart-Abend begann am Mittwoch der dreitägige 8. Burgauer Kultursommer: Klassik, Rock und Unterhaltung pur - wegen des Historischen Festes in der Markgrafenstadt etwas früher als gewohnt. Als Gelegenheit, schöne Kunst, schöne Musik und vieles mehr zu genießen, hatte Burgaus Bürgermeister Martin Brenner, der den Abend eröffnete, den Kultursommer bezeichnet. Ein wenig schade war, dass witterungsbedingt die Burgauer Kapuziner-Halle anstelle des Schlosses Ort der Auftaktveranstaltung war.

Traditionell wurde der diesjährige Kultursommer von einem Nachwuchstalent eröffnet: Heuer mit Geigerin Stephanie Neubauer, 2004 in Wien geboren und Preisträgerin sowohl auf Landesebene als auch bei internationalen Wettbewerben, im Duett mit ihrem Vater Stefan Neubauer, der Klarinettist des Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper ist. Das Familien-Duo spielte Auszüge aus den Opern Die Zauberflöte und Don Giovanni - ein brillanter Auftakt für einen Abend, der nach noch viel mehr Mozart verlangte.

Ein Meisterwerk zum Zurücklehnen und Genießen

Das sollten die Gäste auch bekommen, denn bei einem Mozart-Abend ohne ein Streichensemble würde ganz viel fehlen. Mit dem Streichquartett mit Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker wurde es jetzt auch noch ein Stück internationaler: Malika Aziz, Geeta Abad (beide Violine), Mehmet Ali Yücel (Bratsche) und Philip Leonard Heide (Cello). Zunächst konzertant-virtuos und mit leicht italienischen Anklängen präsentierte das Quartett Mozarts Divertimento in perfekter Professionalität. Im Anschluss und mit David Schöndorfer (Klarinette) das viersätzige Quintett für Klarinette und Streichquartett A-Dur. Da war ein Zusammenspiel aus Streichern und Klarinette, Gelassenheit und Ruhe ausstrahlend, mit Übergängen von Quirlig-Heiterem zum Melancholischem bis hin zu harmonischer Erhabenheit mit gefühlvollen Passagen - die Präsentation eines Meisterwerks zum Zurücklehnen und zum Genießen.

Am Mittwoch war die Eröffnung des 8. Burgauer Kultursommers mit einem Mozart-Abend. Wieder mit dabei: Das Ensemble Interclarinet, das in diesem Jahr ein kleines Jubiläum feiert. Foto: Peter Wieser

Mit Interclarinet fanden sich nach der Pause nicht nur alte Bekannte auf der Bühne, sondern zeigte sich gleichzeitig ein Klarinettenensemble der Spitzenklasse seit nunmehr 25 Jahren, wenn auch in unterschiedlichen Besetzungen. Stets dabei ist Solist und Komponist Jozsef Balogh, der wie gewohnt auf amüsante Weise den Auftritt moderierte: "Burgau ist eine Weltstadt, in Burgau klingen die Klarinetten viel besser als anderswo."

Bewährtes Organisationsteam mit Skibbe und Hammerschmidt

Jedenfalls hätte das bei den von ihm arrangierten Werken durchaus den Eindruck hervorrufen können, zumal das Ensemble einmal mehr mit hochkarätigen Spitzenmusikern besetzt war: Matic Kuder (Berliner Philharmoniker) Manfred Preis (ehemals Berliner Philharmoniker) Harald Harrer (Professor für Klarinette am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg) und Stefan Neubauer, der bereits im ersten Teil des Abends brilliert hatte. Klarinettenarrangements in allen Facetten, von der Ouvertüre aus Figaros Hochzeit bis zum Rondo aus der Gran Partita: Die Komposition der "Mozart Bullets", bei der auch Hermann Skibbe die Hand im Spiel hatte, hätten die Mozartkugeln zum Rollen gebracht, wären welche dagewesen.

Streichquartett mit Klarinette: Mitglieder der Augsburger Philharmoniker, internationale Spitzenmusikerinnen und -musiker der besonderen Art, präsentierten ebenfalls Meisterwerke Mozarts. Foto: Peter Wieser

Skibbe und Frank Hammerschmidt waren auch in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der Stadt Burgau die Organisatoren des Burgauer Kultursommers. Und Kulturamtsleiter Stefan Siemons bemerkte: "Die Burgauer Kapuziner-Halle ist für Wolfgang Amadeus Mozart wie geschaffen." Die Resonanz gab Siemons recht: Die Gäste standen auf, um Applaus zu spenden. Langen Applaus.