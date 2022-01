Burgau

12:00 Uhr

Mühlstraße dauerhaft als Einbahnstraße: Entscheidung vertagt

Die Kreuzung in Burgau an Mühlstraße/Schmiedberg/ Kapuzinerstraße. Im Bereich der Mühlstraße wurde eine Einbahnstraße getestet. Ob sie bleibt und wie die Kreuzung umgebaut wird, ist noch offen.

Plus Kurz vor Beginn der Stadtratssitzung hat sich eine neue Entwicklung ergeben. Somit ist auch ein möglicher Kreuzungsumbau in der Stadtmitte weiter in der Schwebe.

Von Christian Kirstges

Seit Jahren wird darum gerungen, wie Fußgänger die Kreuzung an Mühlstraße/Schmiedberg und Kapuzinerstraße in der Burgauer Innenstadt sicher überqueren können - zumal mit dem Stadthaus ein Frequenzbringer entstanden ist. Testweise ist die Mühlstraße zur Einbahnstraße geworden, begleitet von zwei Verkehrszählungen. Das Ergebnis ist nun im Stadtrat diskutiert worden - und damit die Entscheidungsgrundlage für einen möglichen Umbau der Kreuzung. Doch aus aktuellem Anlass wurde die Entscheidung vertagt.

