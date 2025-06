Musik, Emotionen und jugendliche Power

Bei sommerlichem Wetter lud die Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau zur Sommerserenade am Hotel Sonnenhof in Burgau ein. Eröffnet wurde das Konzert mit „Valhalla“ – einer imposanten Ouvertüre im Stil einer Wagner-Oper mit kraftvollen Fanfaren. Anschließend begrüßte die Vorsitzende Martina Ulsperger zahlreiche Ehrengäste, Musikfreunde sowie Unterstützer des Vereins. Eine Besonderheit des Abends war der kurzfristige Dirigentenwechsel: Da Dirigentin Tanja Weiss krankheitsbedingt fehlte, sprang Thomas Engel ein. Die Musiker zeigten sich dankbar für seine spontane Übernahme. Der feierliche Choral „To my country“ von Bernard Zweers leitete den nächsten Teil ein. Es folgte „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich – mit einem eigens von Tanja Weiss arrangierten Satz, der Tenorhörner, Baritone und Trompeten besonders in Szene setzte. Mit dem Medley „Selections from Moana“ wurde das Publikum in die farbenfrohe Welt des Disneyfilms entführt.

Ein zentrales Anliegen des Vereins – die Nachwuchsarbeit – wurde an diesem Abend in den Mittelpunkt gerückt. Martina Ulsperger betonte die Bedeutung junger Talente für die Zukunft des Vereins. Besonders stolz zeigten sich die Handschuhmacher über die Mitwirkung von Musikerinnen und Musikern aus dem Nachwuchsorchester der Musikschule Mindeltal, die bei den Stücken „Born to be wild“, „Havana“ und „We will rock you“ gemeinsam mit der Hauptkapelle auftraten.

Die Sommerserenade 2025. Foto: Lena Böck

Rockig wurde es mit „Welcome to the Jungle“ von Guns N' Roses – ein kraftvoller Beitrag mit treibendem Beat. Vor dem letzten Stück dankte Martina Ulsperger allen Mitwirkenden und vor allem dem ehemaligen Vorstand Michael Fritz für seine Unterstützung. Traditionell endete der Abend mit der „Finkensteiner Polka“. Als Zugabe spielten die Handschuhmacher „Der Berg (g)ruft“ – ein schwungvoller Abschluss eines gelungenen Abends. Die Sommerserenade der Handschuhmacher Burgau 2025 bleibt als musikalisches Fest mit Herz, Talent und viel Applaus in Erinnerung.

