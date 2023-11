Musik von Harfenistin Lea Maria Löffler hören und auch sehen

Die Preisträgerin beim ARD-Wettbewerb Lea Maria Löffler spielt in der Christuskirche in Burgau ein spezielles Konzert. Dabei spielt auch die Kunst eine Rolle.

In der Evangelischen Christuskirche in Burgau findet am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr das audiovisuelle Konzert „Strings In Motion“ statt. Es handelt sich dabei um eine interdisziplinäre Konzertveranstaltung, die Harfenmusik mit visueller Kunst verbindet. An der Harfe zu hören ist die Burgauerin Lea Maria Löffler, die schon zahlreiche Preise gewonnen hat.

Die einzigartigen Klänge und die visuelle Ästhetik der Harfe wird auf innovative Weise optisch reproduziert und weiterverarbeitet. So werden die 47 Saiten der Harfe auf abstrakte Linienpaare überführt, welche mittels Projektoren auf eine Leinwand geworfen werden. Diese Linien werden in Echtzeit so verformt und in Schwingung versetzt, dass sie sich dem Frequenzspektrum der Harfe anpassen.

So wird sowohl die Erscheinung als auch das Klangbild der Harfe verstärkt, was die Besucher in eine Welt der audiovisuellen Harmonie eintauchen lässt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Musik, die eine große Bandbreite der Harfenliteratur darstellt und einen Bogen von der Barockzeit bis hin zur Moderne spannt, lässt sich somit nicht nur hören, sondern auch sehen. Es werden Werke von Händel über Glinka bis hin zu Connesson zu hören sein. Ein einzigartiges Konzerterlebnis, das das Publikum mit auf eine gattungsübergreifende Reise in eine andere Welt nehmen soll.

Lea Maria Löffler ist Preisträgerin des Internationalen Harfenwettbewerbs in Israel

Lea Maria Löffler ist in diesem Jahr mit einem zweiten Preis beim ARD-Wettbewerb ausgezeichnet worden und spielt derzeit im WDR-Sinfonieorchester in Köln. Sie ist unter anderem Stipendiatin des Deutschen Musikwettbewerbs sowie Preisträgerin des prestigeträchtigen Internationalen Harfenwettbewerbs in Israel. 2022 erhielt sie den Kunstförderpreis der Stadt Augsburg. Lucas Paul Grey (Visual Artist) studierte Ton und Bild in Düsseldorf, wo er seine Leidenschaft zur Visualisierung von Musik entdeckt hat, und entwirft interaktive Installationen, die einmalig und nicht reproduzierbar sind. Das Projekt wurde initiiert durch die Deutsche Orchesterstiftung in Berlin. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (AZ)

