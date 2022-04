Musik zu laut: In Burgau eskaliert ein Streit unter Nachbarn

Weil sein Nachbar in Burgau zu laut Musik hört, beschwert sich ein 69-Jähriger bei ihm. Am Ende fliegen die Fäuste und sogar eine Waffe kommt ins Spiel.

Ein Nachbarschaftsstreit ist am Freitagabend in Burgau eskaliert. Laut Polizei begann es damit, dass ein 69-Jähriger bei seinem 55-jährigen Nachbarn klingelte. Grund war die überlaute Musik. Zunächst kam es zu einem Streit, danach schubsten sich die beiden Kontrahenten hin und her. Beide stürzten und wurden leicht verletzt.

Außerdem habe der 55-Jährige den 69-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht. Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Burgau fand die Waffe und stellte sie sicher. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Der 55-Jährige musste in der Notaufnahme ambulant versorgt werden. (AZ)