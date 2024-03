Burgau

vor 16 Min.

"Mutter von vier Generationen": Irmgard Hämmerle wird 90 Jahre alt

Plus 13 Kinder, 30 Enkel, 22 Urenkel und zwei Ururenkel - Alltag wie Geburtstagsfeiern waren bei Familie Hämmerle aus Burgau immer lebhaft. Wie die 90-Jährige heute lebt.

Von Elly Ventroni

Ein bisschen kann man noch erahnen, wie es früher mal aussah in dem Haus, das Irmgard Hämmerle und ihr Mann in Burgau erbauen ließen, als sie noch jung waren. Von den 13 Kindern, die das Haus früher mit Leben füllten, sind nur zwei da - der Jüngste und die Älteste, Jürgen Hämmerle und Brigitte Schneider. Die 90-Jährige, die schimmernde Perlenohrringe und eine Kette in ähnlichem Stil trägt, sitzt auf der Eckbank ihres Wohnzimmers, vor sich eine Tasse Kaffee. Der hole sie schon manchmal aus dem Bett, erzählt sie später in ihrem böhmischen Dialekt.

Da kommt sie nämlich eigentlich her: aus dem böhmischen Erzgebirge, genauer gesagt ist sie in Abertham aufgewachsen. "Ich bin ein Flüchtling", erklärt Irmgard Hämmerle. 1946 ist sie mit ihrer Familie nach Burgau gekommen. Nachdem sie, wie auch die anderen nach dem Zweiten Weltkrieg Vertriebenen, bei einer anderen Familie untergekommen waren, betrieben ihre Eltern die damalige Bäckerei Lorenz am Schmidberg.

