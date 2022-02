Nach Antrag eines Bürgers: Burgau bekommt die nächste Tempo-30-Zone

Plus Erneut hat sich der Bauausschuss mit einem solchen Wunsch befasst. Erneut hat er zugestimmt. Und erneut hat er sich über den Rat der Polizei hinweggesetzt.

Nachdem der Burgauer Bauausschuss zuletzt wiederholt Anträgen von Bürgerinnen und Bürgern stattgegeben hatte, neue Tempo-30-Zonen einzurichten, lag jetzt der nächste auf dem Tisch. Ein Anwohner der Oberknöringer Straße will, dass im Bereich der Stadtteile Unter- und Oberknöringen ein Tempolimit verhängt wird. Es ist wie bereits zuvor: Die Polizei sieht dafür die Voraussetzungen nicht erfüllt, schließlich ist die Binsentalstraße eine Haupterschließungsstraße mit Gehweg, und bei den einmündenden Straßen besteht eine Rechts-vor-links-Regelung; weder gebe es einen Unfallschwerpunkt noch eine erhöhte Gefahr. Wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht, hat sich nur der eine Anwohner für eine Tempo-30-Zone ausgesprochen. Anlass genug für eine erneute ausgiebige Debatte.