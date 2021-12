Burgau

12:00 Uhr

Nach "Craft Lux": An Stadttor-Kreuzung in Burgau wird es kein Restaurant mehr geben

Plus Nach dem ständigen Wechsel der Pächter zieht der Eigentümer des Gebäudes in Günzburg, in dem zuletzt das Restaurant "Craft Lux" war, die Reißleine.

Von Christian Kirstges

Nach mehreren Geschäftsaufgaben hatte es zuletzt wiederholt gute Nachrichten für die Burgauer Innenstadt gegeben. Blumengeschäft, Brautmodeladen, Stadthaus: Mehrere Neueröffnungen konnten gefeiert werden, die zur Belebung des Zentrums beitragen sollen. Doch an anderer Stelle, an der Kreuzung von Käppelestraße, Schmiedberg, Teller- und Stadtstraße, stand über mehrere Monate das Restaurant leer, das zuletzt den Namen "Craft Lux" trug. Inzwischen sind die "Zu vermieten"-Schilder abgehängt, das Lokal wurde ausgeräumt. Allerdings nicht, um einem neuen Gastronomen Platz zu schaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen