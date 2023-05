Burgau

12:00 Uhr

Geschäft wechselt Besitzer: dem „Blümlii“ führt der Weg ins „Schlösslii“

Plus Das Burgauer Blumengeschäft „Blümlii“ hat seit dem 1. Mai einen neuen Besitzer. An wen Alexander Schmucker seinen Laden verkauft hat und was ein Schloss im Allgäu damit zu tun hat.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, als vor eineinhalb Jahren Alexander Schmucker das neue Blumengeschäft an der Stadtstraße eröffnete. Den Ausschlag für die Eröffnung von „Blümlii“ hat der persönliche Kontakt zum Handels- und Gewerbeverein Burgau gegeben. Der Geschäftsmann aus Günzburg, der zusammen mit seiner Frau eine Deko- und Eventagentur betreibt, hatte konkrete Pläne, mit dem zusätzlichen Blumengeschäft in der Markgrafenstadt seine Geschäftsidee weiter auszubauen. Nun gibt es gute Gründe, warum er seinen Laden verkauft hat.

Es war die eigene Hochzeit, die Claudia und Alexander Schmucker auf den Pfad der Selbstständigkeit brachte. Die Fäden für Deko, Schmuck und Organisation ihrer Hochzeit gaben sie nicht aus der Hand. "Und das wurde dann gleich so gut", erinnert sich Schmucker, dass immer mehr Freunde und Bekannte mit der Bitte kamen, sich auch deren Feierlichkeiten anzunehmen. Inzwischen machen die gelernte Dekorateurin und der damalige Steuerfachangestellte das hauptberuflich. Aus einer Idee entwickelte sich ein eigenes Unternehmen, das sich sehen lassen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen