Burgau

vor 18 Min.

Nach dem Fasching ist vor dem Fasching: Kulturausschuss Burgau berät für 2025

Plus Trotz eines erfolgreichen Rosenmontagsumzuges wurden im Kulturausschuss Burgau Kriterien genannt, die im kommenden Jahr verändert werden sollen.

Von Ralf Gengnagel

Vier Wochen nach Rosenmontag stand im Jugend-, Kultur- und Sportausschuss der Stadt Burgau eine erste Auswertung über den Burgauer Fasching auf der Agenda. Kulturamtsleiter Stefan Siemons ging dabei vor allem auf den Rosenmontagsumzug, das Rahmenprogramm und die damit verbundenen Kosten ein. Die Faschingsveranstaltungen seien aus Sicht der Verwaltung durchwegs positiv zu bewerten, so Siemons. Für das kommende Jahr müssten aber dennoch Aspekte geändert werden. Es gibt noch einige Stellschrauben, an denen gedreht werden müsse, um den Burgauer Fasching zu optimieren und Kosten zu reduzieren. Die Verwaltung richtet auch einen Appell an die Vereine.

Bereits nach dem letztjährigen Fasching hatte die Verwaltung bei den Vereinen und Umzugsteilnehmern mittels eines Evaluationsbogens deren Meinung zur neuen Umzugsstrecke und zum Ablauf der Veranstaltungen abgefragt. Weil die Rückmeldungen allesamt positiv waren, habe man für dieses Jahr entschieden, bei der Variante zu bleiben. Zur Steigerung der Attraktivität des Rosenmontags wurde zudem in diesem Jahr auf dem Kirchplatz ein beheiztes großes Festzelt mit Bühne und Licht- und Tontechnik aufgestellt, damit auch bei schlechtem Wetter gefeiert werden kann. Vormittags wurde ein Kinder- und Familienprogramm angeboten. Um vor dem Umzug bereits viele Menschen in die Innenstadt zu bekommen, wurde ein Auftritt des Burgauer Schlagerstars Michael Fischer organisiert. Der "Empfang der Garden" wurde erstmals mit dem Faschingstreiben am Kirchplatz zusammengebracht, am Abend fand eine Party mit DJ statt.

