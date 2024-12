Nach Insolvenz eines Hagebaumarktes: Wie steht es um die Logistik in Burgau?

Diese bundesweite Schlagzeile einer weiteren Firmenpleite hat auch in Burgau viele hellhörig gemacht: „Insolvenzwelle trifft einen bekannten Baumarkt“ berichtet der Merkur. „Baumarkt nach fast 40 Jahren insolvent“ heißt es im Westfälischen Anzeiger. Die Rede ist von einem Hagebaumarkt. Viele Burgauerinnen und Burgauer machen sich seitdem Sorgen, dass auch der Standort der Baumarktkette in der Markgrafenstadt von der Krise betroffen sein könnte. Hier steht eines der bundesweit fünf Zentrallager, von hier aus werden Hunderte Standorte in mehreren Bundesländern und in Österreich beliefert. Muss das Lager in Burgau um die Zukunft bangen? Ein Unternehmenssprecher hat auf Anfrage unserer Redaktion Stellung dazu genommen.

