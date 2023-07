Burgau

12:00 Uhr

Nachfolge für das Brautreich in Burgau gesucht

Plus Julia Weindl gibt das Brautmodengeschäft, das sie im Oktober 2021 eröffnet hat, schweren Herzens ab. Warum sie den Laden nicht mehr weiterführen kann.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Mit dem Brautreich in Burgau hat sich Julia Weindl einen Kindheitstraum erfüllt. Immer wieder hat die gebürtige Ukrainerin als modebegeisterte Frau mit dem Gedanken gespielt, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, ihn aber erst 2021 in die Tat umgesetzt. Keine zwei Jahre später muss sie ihren Traum wieder aufgeben. Leicht fällt ihr diese Entscheidung nicht, sie habe lange mit sich gerungen, aber die berufliche und private Belastung seien zuletzt zu groß geworden. Jetzt sucht die 31-Jährige einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, hofft darauf, "dass jemand genau so einen Traum hat, wie ich ihn hatte". Sie selbst ist jetzt in einer anderen Branche gefordert.

Von der Illusion, Bräuten den Traum vom perfekten Kleid zu erfüllen, bis hin zum tatsächlichen Modegeschäft, war es ein langer und verwinkelter Weg. Die junge Frau studierte einst in ihrer Heimat nicht etwa Modedesign, sondern Lehramt. 2012 kam sie als Au-pair nach Deutschland – und blieb hängen. Sie lernte ihren jetzigen Mann kennen, nach der Geburt ihres Sohnes und der Elternzeit erfüllte sie sich endlich ihren ganz persönlichen Traum und eröffnete im Oktober 2021 das Brautreich in Burgau. Doch schon wenige Monate später brach im Februar 2022 der Krieg in der Ukraine aus und stellte ihr Leben und ihre Pläne auf den Kopf. Ihrer Heimat und deren Menschen zu helfen sei für sie "Ehrensache".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen