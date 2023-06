Nächtlicher Einbruch in Burgauer Getränkemarkt

Unbekannte entwenden nachts zwölf Kisten Leergut aus einem Burgauer Getränkemarkt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in den Anbau eines Getränkemarktes in der Straße Am Bahnhof in Burgau eingebrochen worden. Aus dem Anbau wurden laut Polizeibericht zwölf Kisten Leergut entwendet. Die Inspektion der Polizei Burgau hat Ermittlungen zum derzeit unbekannten Täter eingeleitet. (AZ)