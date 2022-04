Burgau

18:30 Uhr

Neue Produktion: Zwei Schauspielerinnen schlüpfen in neun Rollen

Dörte Trauzeddel (links) und Vera Hupfauer verkörpern beide die Bäuerin Emma in einer Phase, in der sich Emmas Leben radikal ändert.

Plus Das Neue Theater Burgau hat eine neue Produktion. Zwei Darstellerinnen gelingt es, das Drama mit einer Fülle an Charakteren und Themen zu beleben.

Von Heinrich Lindenmayr

"Emmas Glück" heißt die jüngste Produktion im Neuen Theater Burgau. Wer beim Namen Emma an eine berühmte Romanheldin, an ein feministisches Magazin oder eine kampfsporterprobte und den Männern allemal gewachsene Agentin aus einer britischen TV-Serie denkt, liegt nicht ganz falsch. Emma bewirtschaftet alleine einen Hof, ist bärenstark und in mehrfacher Hinsicht unabhängig.

