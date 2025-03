Neue Veranstaltungsreihe im BRK-Kleiderladen in Burgau

Die neue, vergrößerte Ladenfläche des „Second Life by BRK“ in Burgau bietet nun weit mehr als hochwertige Second-Hand-Mode. In einer frisch gestarteten Veranstaltungsreihe sollen in unregelmäßigen Abständen besondere Events das Einkaufserlebnis bereichern. Den Auftakt bildete die Aktion „Kunst und Kreatives im Kleiderladen“ im März. An diesem Tag, an dem der Laden seine Öffnungszeiten verlängerte, konnten Besucher in entspannter Atmosphäre zahlreiche künstlerische und handwerkliche Angebote bestaunen und erwerben. Waltraud Richter stellte ihre Bilder aus, Petra Bittmann zeigte handgemachte Töpferwaren. Außerdem im Angebot: Bienenwachsprodukte, Kräutersirup und -tee von LiebesKraut (Sabrina Samartinean), sowie personalisierte Geschenkideen von KreAmore by Sara. Der nächste Termin steht auch bereits fest: Am Mittwoch, 9. April 2025, lädt der Kleiderladen zu einem Mutter-Kind-Shopping-Nachmittag ein, der zusätzlich mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm aufwartet.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.