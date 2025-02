Neuer Vertragspartner für „Essen auf Rädern“

Seit 1. Dezember 2024 arbeiten die Zentralküche der Kreis-Seniorenheime in Burgau und der Krankenpflegeverein ebenfalls in Burgau (KPV) in der Belieferung von „Essen auf Rädern“ hervorragend zusammen. Nachdem der langjährige Essenslieferant, das Therapiezentrum Burgau, seine Küche schließen wird, weil es zukünftig von der Zentralküche des Bezirks beliefert wird, musste der KPV einen neuen Lieferanten suchen.

Die gute Qualität der Produkte aus der Küche des Seniorenheimes hat dabei überzeugt. Das Essen wird täglich von der Zentralküche mit regionalen Produkten frisch und Vitamin schonend gekocht und vom KPV mittags an allen Kalendertagen mit Warmhalteboxen in hygienischem und nachhaltigem Porzellangeschirr in die Wohnungen der Kunden ausgeliefert. Alle Kunden können aus zwei Gerichten auswählen und bekommen zusätzlich eine Suppe und einen Nachtisch.

Monatlich bringt der KPV über 1000 Essen bei steigenden Zahlen in die Wohnungen in Burgau und Umgebung. Aber nicht nur "Essen auf Rädern" wird vom KPV angeboten, sondern viele weitere Leistungen, wie ambulante Krankenversorgung, Pflegeberatung, Hauswirtschaftshilfe, Alltagsbegleitung, Betreutes Wohnen und eine moderne, vorbildliche Tagespflege. Das Essensangebot kann direkt unter www.ebs-guenzburg.de oder auf der Homepage des KPV unter www.krankenpflegeverein-burgau.de/essen-auf-raeder mit vielen weiteren Informationen ersehen werden.