Burgau

vor 17 Min.

Neues Hotel in Burgau: Die ersten Gäste haben im Sonnenhof eingecheckt

Plus Am Karfreitag hat das Burgau-Hotel Sonnenhof eröffnet. Ein markanter Ritter wacht über die Besucher.

Von Peter Wieser

Aus den Lautsprechern tönt leise Musik, die Blumen an der Rezeption und im Frühstücksraum verleihen dem Burgau-Hotel Sonnenhof einen Hauch Frühling. „Es soll alles schön sein, wenn die ersten Gäste kommen“, betont Geschäftsführer Jochen Manhardt. Bis spät in den Donnerstagabend hinein wurde Hand angelegt, gereinigt und hergerichtet. Am Karfreitag hat das Hotel eröffnet. Von den 56 Zimmern waren zu diesem Zeitpunkt bereits 42 gebucht. Rezeption, WLAN, direkter Zugang von der Tiefgarage und eine großzügige Terrasse – es ist alles vorhanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .