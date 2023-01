Burgau

07:30 Uhr

Neues Theater Burgau und eine Million Dinge, für die es sich zu leben lohnt

Plus Das Neue Theater Burgau kündigt für Anfang 2023 drei Premieren an und soll die ganze Bandbreite der Theaterkunst widerspiegeln. Was die Theaterbesucher erwartet.

Von Ralf Gengnagel

Für den Förderverein und das Ensemble des Neuen Burgauer Theaters fällt der Rückblick auf das Jahr 2022 doch etwas differenzierter aus. Einerseits blieb das Theater weitestgehend von Krankheitsfällen oder anderen unerwünschten Ausfällen verschont, andererseits liegt die Zahl der Besucherinnen und Besucher noch deutlich hinter der Vor-Corona-Zeit zurück.

