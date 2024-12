Im Ortsteil Kleinanhausen kann man schon mal einem Reh, oder einem Hasen und einem Igel begegnen. Eine Hausherrin am Radweg staunte nicht schlecht, als sie beim Betreten des Bades in die Augen einer Schleiereule blickte. So eine tierische Begegnung kommt einem 6er im Lotto gleich.

