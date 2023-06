Niesanfall eines Lkw-Fahrers führt zu Unfall auf der A8

Ein Berufskraftfahrer kommt bei Burgau auf den Seitenstreifen der A8 und kollidiert dort mit einem stehenden Autotransportzug. Verletzt wird glücklicherweise niemand.

Weil ein Berufskraftfahrer auf der A8 Richtung Stuttgart am Mittwoch in den frühen Morgenstunden nach seinen Angaben gegenüber der Polizei einen Niesanfall hatte, ist es in der Folge zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam er mit seinem Lastwagen zu weit auf den Seitenstreifen, wo bereits ein abgesicherter Autotransportzug mit einer Reifenpanne stand. Hier kollidierten die beiden Schwerfahrzeuge, wobei sie an den jeweiligen Außenseiten stark beschädigt wurden.

Nach Unfall auf der A8: Zwei Autos fahren über Trümmerteile

Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Schaden jeweils auf 10.000 Euro. Zwei nachfolgende Autos fuhren über Trümmerteile, wobei hier nur geringer Sachschaden von insgesamt etwa 1000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Zur Absicherung der Unfallstelle wurden die Feuerwehr Burgau und die Firma Pansuevia hinzugerufen. Ein verunfalltes Auto konnte weiterfahren, die anderen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)