Nikolaus-Konvoi rollt wieder von Burgau nach Rumänien

Am 25. November starten mehrere Lastzüge mit Hilfspaketen. Was jetzt noch an Spenden benötigt wird.

Der Nikolauskonvoi rollt bald wieder Richtung Rumänien: Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Hilfsaktion, bei der am 25. November einige Lastzüge voll mit Hilfspaketen und Geschenken von Burgau aus nach Rumänien starten werden. Dutzende Helfer sind dafür im Einsatz. Auch der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Günzburg beteiligt sich in diesem Jahr an der Sammelaktion.

Schon das vergangene Jahr war besonders ereignisreich für den Verein „Hinsehen und Helfen“. Da war noch nicht abzusehen, was 2022 bereithält: der Krieg in der Ukraine und seine Folgen, die Nachwehen der Corona-Krise, überall steigende Kosten bis hin zur Energiekrise. Trotz allem sollen die Menschen in Rumänien nicht vergessen werden. Ihnen und den Familien stehen die Helferinnen und Helfer des Vereins seit vielen Jahren zur Seite und unterstützen sie mit Geschenkpäckchen oder Lebensmittelspenden. Deswegen bereiten sie seit mehreren Monaten auf Hochtouren den diesjährigen Nikolauskonvoi nach Craiova vor. Seit nunmehr neun Jahren organisieren die Freiwilligen den Nikolauskonvoi, um Bedürftigen im Süden Rumäniens Überlebenspakete mit dringend benötigten Lebensmitteln, Hygieneartikeln und anderen Dingen des täglichen Bedarfes zukommen zu lassen. Doch auch den ursprünglichen Gedanken des Nikolauskonvois wollen die Nikoläuse nicht vergessen: Die Kinder sollen eine kleine Freude zu Weihnachten bekommen.

Gesammelt wird an den Wertstoffhöfen im Landkreis Günzburg

An der Sammelaktion beteiligt sich in diesem Jahr auch der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb. Oftmals werden noch gut erhaltene Bobbycars, Fahrräder oder Ähnliches zu den Wertstoffhöfen gebracht, um dort entsorgt zu werden. Diese gut erhaltenen Kinderfahrzeuge sollen an die Kinder in Rumänen gespendet werden. Gesammelt werden an den Wertstoffhöfen in Leipheim, Günzburg, Ichenhausen, Krumbach, Burtenbach, Jettingen-Scheppach sowie beim AWZ Burgau Bälle, Bobbycars, Dreiräder, Trettraktoren, gut erhaltene Fahrräder, Kinderwagen und Schultaschen. Das gesammelte Material wird dann nach Burgau zur zentralen Sammelstelle transportiert. An den Wertstoffhöfen können allerdings keine Pakete angenommen werden. Diese müssen an die Sammelstellen gebracht werden.

Jährlich sind bis zu 40 Helfer im Landkreis Günzburg im Einsatz, um die Pakete einzusammeln, zu sortieren, zu verladen und dann nach Rumänien zu bringen. Etwa 15 Fahrzeuge, davon fünf Lastzüge, rollen dann von Burgau nach Rumänien. Weitere Informationen zum Nikolauskonvoi und den Sammelstellen gibt es unter www.nikolauskonvoi.de. Ebenso ist hier die Kontoverbindung für Geldspenden zu finden. Die Pakete müssen bis 11. November an den Sammelstellen abgegeben werden. (AZ)