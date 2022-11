Nikolauskonvoi: Hilfsgüter sind jetzt auf dem Weg nach Rumänien

Ein Nikolauskonvoi mit vielen Lastwagen und zahlreichen Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ist gestartet, um die Menschen in Rumänien zu unterstützen.

Viele rote Zipfelmützen, 37 fleißige Helferinnen und Helfer sowie 6 Lastwagen und 10 Sprinter: Dieses Bild bot sich kürzlich vor dem Burgauer Eisstadion. Von dort brach der Nikolauskonvoi zum neunten Mal in Folge nach Craiova in Rumänien auf. Hier erhalten dieses Jahr wieder bedürftige Kinder, Jugendliche und Familien Weihnachtspäckchen und Überlebenspakete.

Große Unterstützungsbereitschaft im Kreis Günzburg

Die Päckchen und Pakete, die in den vergangenen Wochen gespendet worden sind, brachten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu den Hauptsammelstellen nach Marktheidenfeld und Burgau. Mit viel Engagement und persönlichem Einsatz organisierten sie so in den letzten Monaten 1800 Weihnachtspäckchen, 800 Schulboxen, 2000 Überlebenspakete und rund 70 Tonnen Hilfsgüter. Diese werden sie in der kommenden Woche direkt an die Bedürftigen in Craiova verteilen. So sorgen sie dafür, dass die Hilfe genau dort ankommt, wo sie am nötigsten gebraucht wird.

Sechs Lastwagen und zehn Sprinter wurden für den Transport mit Hilfsgütern beladen. Foto: Angela Brenner, Landratsamt Günzburg

In diesem Jahr hat sich auch der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Günzburg an der Aktion beteiligt. In den vergangenen Wochen wurden an den Wertstoffhöfen im Landkreis Günzburg Bobbycars, Dreiräder und Fahrräder gesammelt und zur Sammelstelle nach Burgau gebracht. Die Schirmherrschaft hat wie im vergangenen Jahr der Günzburger Landrat Hans Reichhart übernommen. (AZ)

Auf dem Instagramkanal@hinsehenundhelfen gibt es alle aktuellen Informationen zum Konvoi. Tägliche Erlebnisberichte und aktuelle Bilder werden während der Konvoiwoche im Blog und in der Galerie auf www.nikolauskonvoi.de zum Nachlesen und Miterleben verfügbar sein. Wer jetzt noch spenden möchte, findet dort auch alle Informationen dazu.