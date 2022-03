Nur noch zwei Apotheken: Ist Burgau hier unterversorgt?

Plus Im Stadtrat wird Kritik laut - die Zahl der Apotheken war bereits zurückgegangen. Bei der nur vorübergehenden Schließung eines Standorts wird es derweil nicht bleiben.

Von Warteschlangen vor Burgauer Apotheken, gerade der gegenüber der Kapuziner-Halle, ist im Stadtrat berichtet worden. Das Problem sei, sagte Frank Rupprecht (CWG), dass eine der drei Apotheken, die sich alle in einer Hand befänden, nicht geöffnet sei. Man könne mittlerweile von einer Unterversorgung sprechen. Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) erklärte, er habe bereits mehrere Gespräche mit dem Inhaber geführt. Doch gibt es tatsächlich ein Problem bei der Versorgung mit Arzneimitteln in Burgau?