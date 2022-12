Doppeltes Unglück: Erst Wildunfall, dann Unfall mit Ersatz-Auto

Eine Frau verursacht in Burgau einen Unfall mit dem Ersatzwagen, den sie nach einem Wildunfall am selben Tag von der Werkstatt bekommen hat.

Zwei Verkehrsunfälle haben die Polizei Burgau beschäftigt. Eine Frau fuhr am Dienstag gegen 10.30 Uhr in Burgau auf der Dillinger Straße in Richtung Innenstadt. In der Linkskurve am Therapiezentrum kam sie laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen auf dem Grünstreifen abgestellten Sammelbehälter für Warnbaken. Danach prallte sie mit ihrem Leihfahrzeug frontal in das Fahrzeugheck eines in einer Parkbucht geparkten Pkw. Dieses Auto wiederum wurde auf eine davorstehende Warnbake geschoben. Das Auto der Unfallverursacherin war im Frontbereich stark beschädigt, das andere im Heck- und leicht im Frontbereich. Der Gesamtschaden wird von den aufnehmenden Beamten auf rund 20.000 Euro geschätzt. Bemerkenswert am Unfall ist laut Polizei, dass es sich bei diesem um den zweiten am Tag für die Unfallverursacherin handelte. Mit ihrem eigenen Pkw hatte die Frau einen Wildunfall erlitten. Das Fahrzeug befand sich in einer Werkstatt, von der sie auch das Ersatzauto hatte.

In Richtung Schnuttenbach kommt es zum Auffahrunfall

Der zweite Unfall ereignete sich im Gemeindebereich Offingen. Ein Autofahrer fuhr mit seinem Pkw am Dienstagabend von Mindelaltheim kommend Richtung Schnuttenbach. Am Kreisverkehr kurz vor Schnuttenbach musste er die Vorfahrt der Autofahrer im Kreisverkehr beachten. Nach kurzer Anfahrt musste er laut Polizei erneut wegen anderen Autos im Kreisverkehr bremsen. Der hinter ihm fahrende Pkw-Lenker übersah diesen erneuten Halt und fuhr dem Mann auf. Beide Autos wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt rund 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)