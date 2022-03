Burgau

vor 18 Min.

Personalmangel in Schwimmbädern: So will sich Burgau retten

In vielen Schwimmbädern fehlt Personal. Auch in Burgau.

Plus In Burgau gab es eine Kooperation mit dem Gartenhallenbad. Die endete wegen der Sanierung. Nun will man den Personalmangel in den Schwimmbädern anders meistern.

Von Walter Kaiser

Die Betreiber kommunaler Frei- und Hallenbäder suchen händeringend nach Fachpersonal. „Der Markt ist sehr umkämpft“, erklärte der Burgauer Bürgermeister Martin Brenner (CSU) im Hauptausschuss. Vor diesem Hintergrund will die Stadt einen Auszubildenden oder eine Auszubildende einstellen – in der Hoffnung, dass sich Interessierte melden. Die dreijährige Ausbildung würde die Stadt etwa 70.000 Euro kosten. Letztlich entscheiden muss noch der Stadtrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .