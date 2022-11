Burgau

06:00 Uhr

Zu sehen in Burgau: Perspektiven eines Künstlers von der Schwäbischen Alb

Plus Der Kunstmaler Otto Neubrand wirkte auch in Burgau regelmäßig. Im Schloss der Markgrafenstadt findet derzeit eine Ausstellung über ihn statt.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Otto Neubrand – der Name des Kunstmalers ist in Burgau eher unbekannt. Auch, dass er sich bereits in der Frühphase seines künstlerischen Wirkens regelmäßig dort aufhielt. Ab dieser Zeit entstanden außergewöhnliche Werke: Ansichten und Perspektiven der Markgrafenstadt, wie diese sich vor als 80 Jahren zeigte und wie der Künstler sie sah. Eine Sonderausstellung im Burgauer Schloss dokumentiert sein Schaffen und sein Wirken.

