Burgau

vor 19 Min.

Pfadfinderstamm Tilly aus Burgau lebt gerne draußen und in der Gemeinschaft

Plus Mit dem 70-jährigen Bestehen hatte der Burgauer Stamm Tilly sechs Tage sein Pfadfindercamp aufgeschlagen. Am Samstag auch für die Öffentlichkeit.

Von Peter Wieser

Das war auffallend: Grüppchenweise waren am Freitag immer wieder Pfadfinder durch die Markgrafenstadt gezogen. Warum das? Von Dienstag bis Sonntag hatte der Stamm Tilly Burgau, der zur Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg gehört, beim Schützenhof sein Stammeslager aufgeschlagen. Gestern, Heute, Morgen, so lautete das Thema. Die Runden durch Burgau gehörten zu dem Planspiel, bei dem es an verschiedenen Stationen Aufgaben zu lösen gab – für die Zeitreise mit ihrer Zeitmaschine. Also: Treibstoff besorgen oder sich um den Fluxkompensator kümmern.

