Plötzlich fehlt die Türgriffverkleidung am Auto in Burgau

Ein Burgauer bemerkte, dass Teile der Türgriffe abgerissen waren. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Anwohner der Frauenstraße bemerkte am Sonntagabend, dass sein Kia Ceed beschädigt war. Er hatte den Pkw am Samstag gegen 20 Uhr in der Tiefgarage seines Wohnanwesens gestellt. Am Sonntag musste er feststellen, dass die Verkleidungen der Türgriffe abgerissen waren. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die ermittelnden Polizeibeamten bitten Zeugen, die Angaben zur Sachbeschädigung machen können, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)