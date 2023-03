Burgau

17:30 Uhr

Pointiert, politisch, aber nicht plump: Meinungen zur Fastenpredigt

Plus Zünftiges Essen, kühles Bier, treffende Worte. So erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer das siebte Starkbierfest in der Kapuziner-Halle in Burgau.

Von Nadine Ballweg

Mit scharfen Pointen, die in ein versöhnliches Ende mündeten, führte Bruder Baderbas die Besucherinnen und Besucher des Starkbierfests durch die vergangenen beiden Jahre. Blasmusik, ein klassisch-bayerisches Essensangebot und eine top-besetzte Gästeliste machten das siebte Starkbierfest der Günzburger Zeitung für die Anwesenden zu einem, das sie so bald nicht vergessen werden.

