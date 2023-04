Polizei beendet Promillefahrt auf der A8 bei Krumbach

Mit mehr Alkohol im Blut als erlaubt war ein Autofahrer auf der Autobahn unterwegs. Dann kontrollierte ihn die Polizei.

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kurz nach Mitternacht auf der A8 bei Burgau eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei dem 24-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest.

Bußgeld und Fahrverbot für alkoholisierten Fahrer

Ein anschließend durchgeführter Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten erbrachte dann den Beweis, dass der 24-Jährige über 0,25 mg/l Alkohol in der Atemluft hatte. Die Grenze zum Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz liegt bei genau ebendiesen 0,25 mg/l. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in mindestens mittlerer dreistelliger Höhe und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. Die Weiterfahrt wurde dem alkoholisierten Kraftfahrer untersagt. (AZ)