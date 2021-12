Polizei entdeckt bei Kontrolle auf A8 bei Burgau Welpen ohne Futter und Wasser

Die Polizei stößt bei einer Kontrolle auf der A8 bei Burgau auf zwei Border-Collie-Welpen, die in einem Fahrzeug ohne Futter und Wasser in einer viel zu kleinen Box eingepfercht sind.

Ein bulgarisches Fahrzeuggespann ist am Samstag auf der A8 in Fahrtrichtung München bei Burgau von der Polizei kontrolliert worden. Hierbei wurden im Kofferraum des auf dem Anhänger transportierten Autos zwei Hundewelpen gefunden. Der Besitzer der Hunde gab an, diese von Belgien nach Bulgarien transportieren zu wollen.

Welpen in Fahrzeug bei Burgau gefunden: Besitzer wird angezeigt

Die beiden Border-Collie-Welpen befanden sich in einer viel zu kleinen Box, ohne Futter und Wasser. Bei der Sichtung der Unterlagen durch die Beamten konnte außerdem festgestellt werden, dass keiner der beiden Welpen den notwendigen Tollwutimpfschutz besaß. Durch das Veterinäramt Günzburg wurde deshalb eine Quarantäne für beide Welpen angeordnet und der weitere Transport unterbunden. Durch das Tierheim in Günzburg wurde die Versorgung der Hunde sichergestellt. Den Besitzer der Hunde erwartet eine Anzeige wegen des illegalen Transports der Welpen. (AZ)