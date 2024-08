Polizei erwischt junge Graffitisprayer auf frischer Tat

Dank eines Zeugen hat die Polizei am Samstag zwei Jugendliche beim Graffiti Sprayen in Burgau erwischt. Gegen 23 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei Jugendliche in der Bahnunterführung am Bahnhof Burgau mit Spraydosen hantierten. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Täter auf frischer Tat feststellen.

Es handelte sich um zwei 15- und 16-jährige Jugendliche. Ein weiteres 15-jähriges Mädchen stand laut Polizei Schmiere, während die beiden Jungs in der Unterführung mit roter und weißer Farbe sprühten. Die drei Jugendlichen wurden zur Dienststelle gebracht und dort ihren Eltern übergeben. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden wurde auf circa 500 Euro geschätzt. (AZ)