Polizei stoppt frisiertes Fahrrad mit Elektroantrieb in Burgau

Ohne jegliche Kraftanstrengung den Berg rauf radeln geht nicht mit einem Pedelec. Das fiel einer Streifenbesatzung in Burgau auf und hat nun Folgen.

Ein manipuliertes Fahrrad wurde in Burgau aus dem Verkehr gezogen. Am Donnerstagmittag fiel der Besatzung einer Streife der Polizeiinspektion Burgau ein Radfahrer auf, der die Augsburger Straße in Burgau stadteinwärts mit relativ hoher Geschwindigkeit befuhr. Dabei machte der Mann keinerlei Tretbewegungen, selbst am Anstieg in der Käppelestraße. In der Ulmer Straße hielten die Beamten den 27-jährigen Fahrer an. Er hatte das Fahrrad baulich verändert. Das nachträglich eingebaute Hinterrad hatte einen Nabenmotor, der mittels einer Schaltung an der Lenkstange gesteuert wurde. Das Fahrzeug konnte nach ersten Erkenntnissen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h betrieben werden. Der verantwortliche Fahrer hätte hierfür aber eine Fahrerlaubnis benötigt. Er hat ein Strafverfahren zu erwarten. (AZ)