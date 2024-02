Polizei sucht in Burgau nach Zeugen wegen Körperverletzung und Diebstahl

Nachdem ihm Fahrrad und Handy gestohlen wurden, wurde ein Mann aus Burgau auch noch geschlagen und getreten. Was war geschehen?

An einer Ladesäule der Stadt Burgau stellte ein Mann sein Fahrrad ab und lud dort sein Mobiltelefon auf. Wie die Polizei in Burgau mitteilte, ging der Mann in einen nahegelegenen Supermarkt. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Handy und sein Fahrrad durch einen unbekannten Täter gestohlen wurden.

Drei Personen treten und schlagen Mann in Burgau

An der Ladesäule standen zu dieser Zeit drei Personen. Der Bestohlene geriet mit diesen in Streit und wurde letztlich von den drei Personen geschlagen und getreten. Eine ärztliche Versorgung war laut Polizeiangaben nicht notwendig. Die entwendeten Gegenstände hatten einen Zeitwert von rund 520 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, unter der Telefonnummer 08222-96900, in Verbindung zu setzen. (AZ)