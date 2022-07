Polizei sucht Zeugen nach zwei Unfallfluchten in Burgau

Auch kleine Schäden, die nicht gemeldet werden, gelten als Unfallflucht. Zwei Fälle davon gab es in Burgau. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach zwei Unfallfluchten, die sich am Mittwoch in Burgau ereigneten, sucht die Polizei nach Zeugen. Der erste Vorfall geschah am Mittwochvormittag in der Industriestraße. Ein 56-Jähriger stellte dort seinen Mercedes Vito am rechten Fahrbahnrand ab. Als er gegen 11.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug den linken Außenspiegel beim Vorbeifahren beschädigt hatte. Die Urheberin oder der Urheber waren weitergefahren, ohne den Schaden in Höhe von etwa 250 Euro zu melden.

Die Schäden in Burgau haben die Verursacher nicht gemeldet

Die zweite Unfallflucht geschah ebenfalls am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr den Torpfosten einer Einfahrt in der Olgastraße in Burgau an und beschädigte diesen. Der Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro wurde nicht gemeldet. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)