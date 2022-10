Premiere in Burgau: "Der neue Loriot Abend" im Neuen Theater

Abendfüllende Kommunikationsbrösel, unterhaltsame Umbaupausen und hochklassiges Schauspiel erheitern die Premierengäste im Neuen Theater Burgau.

Auf der noch leeren Bühne lag nur eine Plastikente. Loriot-Kenner wissen, dass sie im Sketch „Herren im Bad“ eine Rolle spielt. Aber wo war die Badewanne? Die kam, von den Herren getragen, die sich bereits in der Wanne befanden, auf die Bühne. Wie von Geisterhand bewegt, folgte die gekachelte Wand samt Armaturen. Alle Teile des Bühnenbilds waren streng im Loriot-Look gehalten, und daran sollte sich an diesem, dem großen Humoristen Loriot gewidmeten Theaterabend nichts ändern im Neuen Theater Burgau.

Alle Übergänge zwischen den zwölf „dramatischen Geschichten“ vollzogen sich, indem die Bühnenarbeiter, hinter „Knollennasen-Ehepaar“-Attrappen“ verborgen, tanzend zu Walzerklängen und Dvoraks „Humoreske“ die Umbauten besorgten. Unterhaltungswert bekam auf diese Weise die jeweilige Umgestaltung der Bühne und gewidmet sein sollte damit dieser Abend nicht nur dem dramatischen Talent von Loriot, sondern einem außerordentlich vielseitigen Künstler. Loriot, einer der Großen in der deutschen Kulturgeschichte, war schließlich ein genialer Zeichner und Cartoonist, Texter und Dramatiker, Moderator, Schauspieler, Regisseur, Filmemacher und Bühnenbildner in einer Person.

Sketche mit Kultstatus

Loriot lockt Publikum ins Theater, seine Szenen und Dialoge wirken urkomisch. Teils wurden sie als Zeichentricksequenzen bekannt, teils als Filme zu Kassenfüllern. Selbstläufer sind sie allesamt nicht, denn sie sind penibel genau ausgetüftelt und bedürfen größter Sorgfalt bei der dramatischen Umsetzung. Einige Szenen verbleiben fast ausschließlich auf der Ebene des Wortgefechts und der Wortbröselei, wie Loriot es nannte. Da blähen sich absurde Argumente auf, da führt ein Wort, ein sprachliches Bild, von den Partnern unterschiedlich ausgelegt, zu allerhand Verwicklungen. Überall tobt unterschwellig der Machtkampf, unter der oft nur noch mühsam geglätteten Oberfläche brodelt es.

Das Publikum labt sich an allerhand Anspielungen, skurrilen Wortneuschöpfungen oder auch dem falsch gebrauchten Konjunktiv 2, der den sprachlichen Ausflug ins Irreale und Aberwitzige markiert. Bei manchen Szenen kommt hinzu, dass die Personen am alltäglich Einfachsten scheitern. Beim „Vertreterbesuch“ verirrt sich der Weinhändler, „Krötenpfuhl“ und „Jungferngärtchen“ anpreisend, im Alkoholnebel. Derweil gerät die brave Hausfrau in die Fallstricke eines Wundergeräts, das gleichzeitig den Staub saugen und die Locken der Frau trocken blasen soll, weil die Vertreterin galoppierende Probleme mit der Handhabung des Geräts offenbart. Der dritte ungebetene Gast, ein Versicherungsvertreter, komplettiert das Chaos, in das schließlich der von der Arbeit nach Hause kommende Hausherr platzt. Der in dieser Situation mehrfach skandierte Slogan „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutter sonst nur saugen kann“ bekam ebenso Kultstatus, wie andere Erfindungen und Satzfragmente von Loriot.

Schauspiel wird dem hohen Anspruch Loriots gerecht

Es gab viel zu lachen und zu staunen für das Premierenpublikum an diesem lustvollen Theaterabend in Burgau. Das Kaleidoskop an Situationen und Verwicklungen, unter der Regie von Dörte Trauzeddel in Szene gesetzt, erwies sich als bunt und ausgewogen. Spiellaune und Detailversessenheit orientierten sich am Anspruch Loriots, dass noch die unscheinbarste Kleinigkeit wie eine Hauptsache zu behandeln sei. Die Hauptakteure Sarah Hieber, Yasemin Kont, Vera Hupfauer und Olaf Ude trieben das Spiel mit Hochkonzentration und Freude an der karikaturistischen Überzeichnung auf die Spitze. Die Dialogpartner rieben sich kräftig, die Pointen saßen, der ungestüm-ungeschickte Körpereinsatz wirkte natürlich-drollig. Und am Ende erging es dem Publikum wie dem Firmenchef, der „Liebe im Büro“ praktizieren will. Eben noch in voller erotischer Anspannung entdeckt er ein unliebsames Detail. Mit einem Schlag katapultiert es ihn in den Alltag zurück. Der Trost für das Publikum: Es hat, im Unterschied zum Firmenchef, viel über den Alltag gelernt.

Weitere Aufführungen des Loriot Abends im Neuen Theater Burgau gibt es am 14./15./21./23./30. Oktober am 5. November und am 20./21./28./29. Januar.